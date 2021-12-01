Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadir İnanır ameliyatının ardından ilk kez görüntülendi
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde ameliyat olan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sanatçıyı ziyaret eden arkadaşları, usta oyuncunun hastane odasında çekilen bir görüntüsünü paylaştı.
Muğla'daki evinde rahatsızlanması üzerine 21 Kasım'da Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kadir İnanır'dan sevindiren haber daha geldi.
Usta oyuncu, ameliyatının ardından ilk kez görüntülendi.
Sanatçıyı hastane odasında ziyaret eden arkadaşları, çektikleri fotoğraf karesini paylaştı.
Kadir İnanır'ın ameliyat sonrası tedaviye olumlu yanıt verdiği ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.
Etiketler: Sinema
Son Haberler
- 17:09
- 17:04
- 16:53
- 17:02
- 16:47
Sıradaki Haber
Balıkesir vaka sayısı en yüksek ilk 3 il arasında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz