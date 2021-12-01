Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin çamurluğuna saklanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kuştur mevkiinde bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Honaz" eşliğinde otomobilde yapılan aramada, çamurluğa saklanmış pakette bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Üst aramasında da cebinden 3 gram uyuşturucu çıkan sürücü F.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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