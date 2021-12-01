Banka hesabına Kocaeli'deki bir kişi tarafından 29 bin lira para yatırıldığını fark eden Vedat Baran, banka şubesi ile görüşerek paranın kendisine ait olmadığını iletti.

Gönderen kişinin mağdur olmaması için paranın gönderici hesabına aktarılmasını isteyen Baran, 2 gün önce bankanın Kocaeli şubesinden görevlilerin kendisini arayarak hesabına para gönderildiği konusunda bilgi verdiğini söyledi.

"Vatandaşlık görevimi yerine getirdim"

Durumu öğrenmek için bankaya gittiğini anlatan Baran, "Yanlışlıkla yapılan işlemden dolayı parayı göndermek için bankanın Tatvan şubesine geldim, işlemleri tamamladım. Beni arayanlar hesabıma 26 milyon lira yattığını söylemişti ancak bugün öğrendim ki 29 bin lira. Miktar önemli değil, önemli olan karşıdaki kişinin mağdur olmaması. Vatandaşlık görevimi yerine getirerek, benim olmayan parayı geri gönderdim" dedi.