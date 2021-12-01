Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de çatı yangını: 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Ümraniye'de bir sitenin çatısında çıkan ve söndürülen yangında, binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangını söndürmek için çatıya çıkan 1 kişi yaralandı.
Atakent Mahallesi Dicle Caddesi'nde bulunan, 3 bloktan oluşan bir sitenin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi ile yangını söndürmek için çatıya çıkan 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan yaralı hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale sırasında yüzünde yanıklar oluşan itfaiye eri ayakta tedavi edildi.
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