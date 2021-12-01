Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrildi. 66 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.
Umurbey Mahallesi yolunda traktörüyle seyreden 66 yaşındaki Murat Reçber direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, traktörün altında sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri Reçber'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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