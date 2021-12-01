Muğla’nın Bodrum ilçesinde, birkaç gündür etkili olan sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sahilde biriken çöplerin toplanması için, ‘Mis Gibi 1 Bodrum Grubu’nca kıyı temizliği yapıldı.

Yahşi sahilindeki etkinliğe yaklaşık 10 gönüllü katıldı.

"Atıkların denize gitmemesi için uğraşıyoruz"

Temizliğe katılanlardan Tülin Mor Janes, genelde hafta sonları yaptıkları etkinliği bu kez yaşanan fırtına sonrası gerçekleştirmeye karar verdiklerini, atıkların denize gitmemesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Gönüllülerce toplanan 15 torba çöp, belediye ekiplerince bölgeden alındı.