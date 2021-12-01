Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında 3 ayrı otomobili durdurdu.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 9 Suriye ve 2 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Suriye uyruklu 5 kişi tutuklandı

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kimlik tespitinin ardından düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.