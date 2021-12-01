Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında 3 ayrı otomobili durdurdu.
Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 9 Suriye ve 2 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
Suriye uyruklu 5 kişi tutuklandı
Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kimlik tespitinin ardından düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler Erzincan İstanbul Suriye Van
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