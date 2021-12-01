Kars’taki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam etkisini artırarak ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar ve buzlanma nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda 4 tır yolda kaldı. Tırların ilerleyememesi nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bölgeye, ekipler sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu tırlar yol kenarına çekildi. Bölgede tuzlama çalışması yapan ekipler yolu 2 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Tır sürücülerine zincirsiz yola çıkma uyarısı

Kars-Ardahan arasındaki 2 bin 212 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde de buzlanma nedeniyle iki tır yolda kaldı.

Ekiplerin çalışması sonucu tırlar yoldan çekilirken, geçitten tırların geçişine bir süre izin verilmedi.

Sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaya davet eden ekipler, tır sürücülerini de zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Ağrı’da karla mücadele çalışması başlatıldı

Ağrı'da ise aralıklarla etkili olan yağış akşamüzeri yerini kara bıraktı.

Kenti komşu illere bağlayan kara yollarında kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ekipler karla mücadele çalışması başlattı.