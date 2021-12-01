Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 21:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil kamyonun altına girdi: 3 ölü
[Fotoğraf: DHA]
İzmit’te, yoldan çıkan otomobil kaldırımı aşıp yan yolda park halinde bulunan kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, Ahmet Macit yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, kaldırımı aşıp yan yola geçti.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonun altına girdi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.
Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İtfaiye Kocaeli Polis Trafik Kazası
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