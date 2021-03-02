Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA ]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Tevfik Çalışkan idaresindeki otomobil, Manyas-Bandırma kara yolu Kulak Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Çalışkan ile araçta bulunan Erkan Denli'nin öldüğünü belirledi.
Araçtan çıkarılan cesetler, Manyas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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