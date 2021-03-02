Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir müşterilerine gel al ve paket servis ile hizmet veren Kahramanmaraş'taki lokantalar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı. Yasakların kalkmasıyla paçacılar da müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kahramanmaraşlılar ise sabah erkenden kahvaltı için paçacıların yolunu tuttu.

Paça ustası Süleyman Sünbül müşterilerini çok özlediğini belirterek, keyifle çalışmaya başladıklarını anlattı:

"Çok şükür yasaklarımız kalktı Allah bir daha bizleri bu tür şeylere düşürmesin, hastalığımız üzerimizden atsın inşallah. Sabah iş yerini açar açmaz müşterilerimiz gelmeye başladı. Müşterilerimiz bizleri özlemiş, bizler de müşterilerimize hizmet etmeyi özledik. "

Vatandaşlar, paçayı, paçacıda içmenin ayrı bir keyfi ve tadı olduğunu, yasaklar döneminde eve sipariş ettikleri paçanın gelene kadar ister istemez soğuduğunu söyleyerek yasakların kalkmasına çok sevindiklerini söyledi.