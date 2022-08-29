Balıkesir'de midibüs devrildi: 17 yaralı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüs devrildi, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Ahmet Güney yönetimindeki midibüs, Balıkesir-Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere kaldırıldı.
"2 yaralımızın durumu hayati tehlike içeriyor"
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kazanın saat 07.45 sularında gerçekleştiğini söyledi.
Yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiğini belirten Şıldak, "Yaralılarımız hastanelere götürüldü, 2 yaralımızın durumu hayati tehlike içeriyor. Kazanın oluş sebebi yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılacak" dedi.
Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol, midibüsün kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
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