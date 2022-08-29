Cumhuriyet Caddesinde meydana gelen kazada, Z.A idaresindeki hafif ticari araca karşı yönden gelmekte olan H.K. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan H.K., I.K. ve M.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.