Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 08:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cumhuriyet Caddesinde meydana gelen kazada, Z.A idaresindeki hafif ticari araca karşı yönden gelmekte olan H.K. yönetimindeki otomobil çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan H.K., I.K. ve M.A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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