Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baharat paketlerinde uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen baskında, baharat paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Asya ülkelerinden İstanbul'a baharat görünümünde ambalajlarla uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını tespit etti.
İnceleme başlatan ekipler, Avcılar’da bir adrese yapılan baskında baharat paketlerinde toplam 10 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen ham maddeyle yaklaşık 1 ton uyuşturucu üretilebileceği belirlendi.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Uyuşturucu
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