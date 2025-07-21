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Türkiye
AA 21.07.2025 06:33

Balıkesir'de 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'de 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı

Balıkesir-Kepsut kara yolunun Çınarlıdere Mezarlığı mevkiinde, Hüseyin A. idaresindeki kamyonet, karşı yönden gelen Rıdvan A. yönetimindeki otomobil ve Murat Ç. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Ayşe Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ayşe Ç'nin cenazesi ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Balıkesir Trafik Kazası
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