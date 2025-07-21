Sakarya ve Bilecik'teki yangınlara müdahale ediliyor

Sakarya'nın Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yayılması üzerine tahliye edilen Taşoluk ve Hacılar mahallelerinde de itfaiyenin kepçe, arazöz ve iş makineleriyle çalışması devam ediyor.

3 ev yandı, köy tamamen boşaltıldı

Tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'nde alevlerin sardığı 3 evde ekipler söndürme çalışması yapıyor. Hayvanların güvenli bölgeye alındığı mahallede, köy sakinleri de çalışmalara yardım ediyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlere köylülerin de elinden geldiği kadar müdahale ettiğini belirterek "Bu köyde elimizden geldiği kadar soğutma çalışması yaptık ama yeterli olmadı. Şu anda 22 hane kalıyor. 3 ev yandı, köy tamamen boşaltıldı." dedi.

Köyün boşaltılmasından dolayı tehlikenin ortadan kalktığını ifade eden Çam, ormanlık alandaki alevlere her bölgede müdahale edilemediğini aktardı.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden de gelen Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve yardım kuruluşlarının çalışması sürüyor.

Bilecik'teki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Yangın, havanın kararması nedeniyle ekiplerin karadan sürdürdüğü mücadeleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaptığı açıklamada, Özel İdare ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına AFAD ve UMKE'nin de destek verdiğini söyledi.

"Yangının enerjisini düşürdük"

Uçak ve helikopterlerin müdahalesinin ardından gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Sözer, "Şükürler olsun ki şu an itibarıyla yangının enerjisini düşürdük. Söndürme ve soğutma çalışmalarımızı eş zamanlı devam ettiriyoruz." dedi.

Öte yandan Kurtköy sakini ve yangın kontrol altına alma çalışmalarına yardım eden Mehmet Türk'ün kolunda, yüzünde ve başında ufak çaplı yanıklar oluştu.

Mehmet Türk, yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "Yangını söndürmek isterken kolumda, yüzümde ve başımda yanıklar oluştu. Sağ olsun sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı." ifadelerini kullandı.