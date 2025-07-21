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Türkiye
AA 21.07.2025 02:36

Bilecik'teki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.

Bilecik'teki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Yangın, havanın kararması nedeniyle ekiplerin karadan sürdürdüğü mücadeleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaptığı açıklamada, Özel İdare ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına AFAD ve UMKE'nin de destek verdiğini söyledi.

"Yangının enerjisini düşürdük"

Uçak ve helikopterlerin müdahalesinin ardından gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Sözer, "Şükürler olsun ki şu an itibarıyla yangının enerjisini düşürdük. Söndürme ve soğutma çalışmalarımızı eş zamanlı devam ettiriyoruz." dedi.

Öte yandan Kurtköy sakini ve yangın kontrol altına alma çalışmalarına yardım eden Mehmet Türk'ün kolunda, yüzünde ve başında ufak çaplı yanıklar oluştu.

Mehmet Türk, yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "Yangını söndürmek isterken kolumda, yüzümde ve başımda yanıklar oluştu. Sağ olsun sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı." ifadelerini kullandı.

Bilecik'teki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

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