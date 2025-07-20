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Türkiye
DHA 20.07.2025 22:24

Küçükçekmece'de 2 katlı binada balkon çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de 2 katlı bir binanın balkonu çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tahliye edilen bina mühürlendi.

Küçükçekmece'de 2 katlı binada balkon çöktü

Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak'taki 2 katlı binanın çatısında kısmi çökme oldu. Çatıdan kopan beton blok, alt katın balkonuna ve yola düştü.

Düşen parçalar, park halindeki bir otomobil ile giriş katta bulunan marketin tentesine zarar verdi.

Çökme nedeniyle binadakiler ve markette bulunanlar dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.

Küçükçekmece'de 2 katlı binada balkon çöktü

Küçükçekmece Belediyesi zabıta görevlileri binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

Binanın yarın yapılacak incelemenin ardından yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

"Balkon üzerimize çöktü neredeyse"

Çökme sırasında markette alışveriş yapan Fatih Karabey, gazetecilere, son anda dışarı çıktıklarını belirterek, "Balkon üzerimize çöktü neredeyse. 3 adımla yırttık. Herhangi bir ses duymadık öncesinde. Bir anda çöktü. Yaralı yok." dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Pamuk da binayla ilgili çalışmaları henüz tamamlamadıklarını, tamamlandıktan sonra yıkım kararı verilmesi halinde yıkılacağını söyledi. İstanbul'daki binaların büyük çoğunluğunun benzer durumda olduğunu belirten Pamuk, kentsel dönüşümün hızlandırılması çağrısında bulundu.

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