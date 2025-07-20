Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.07.2025 22:50

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si yakalandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Şüphelilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ekrem İmamoğlu
Sıradaki Haber
Küçükçekmece'de 2 katlı binada balkon çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:43
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 132 Filistinli hayatını kaybetti
22:35
Küçükçekmece'de 2 katlı binada balkon çöktü
20:54
Meteoroloji uyardı: "Fön" rüzgarları etkili olacak
23:00
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Her zaman Türkiye Cumhuriyeti yanımızda
23:33
2 ilde orman yangını
20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
Kıbrıs Barış Harekatı'ndan ilk kez yayınlanan fotoğraflar
Kıbrıs Barış Harekatı'ndan ilk kez yayınlanan fotoğraflar
FOTO FOKUS
Dürzi gruplar TRT Haber ekibine ateş açtı
Dürzi gruplar TRT Haber ekibine ateş açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ