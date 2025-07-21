Bu hafta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı yaptı. Yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Yağışların bugünden itibaren 3 gün boyunca yurdun kuzey kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

Haftanın ilk gününde Batman'da termometreler 43 dereceyi gösterecek. Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da sıcaklık 42 derece olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

"Fön" rüzgarları etkili olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre hafta boyunca yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış beklendiğini belirten Macit, yarın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini söyledi.

Hafta boyunca yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını dile getiren Macit, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak." dedi.

Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını, nem oranının düşeceğini belirterek, "Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek." dedi.

Abdullah Macit, sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Diyarbakır'da 45 ve Antalya'da 40 dereceye kadar çıkacağını söyledi.