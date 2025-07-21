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Türkiye
AA 21.07.2025 06:23

Kastamonu'da 91 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Kastamonu'da bir düğünde verilen yemekten yiyen 91 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da 91 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Kent merkezindeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye götürülen 91 kişi tedavi altına alındı.

Vatandaşlardan Ufuk Türkmen, gazetecilere, Devrekani ilçesinde ikamet ettiğini, düğüne katılmak için kent merkezine gittiğini söyledi.

Eşinin rahatsızlandığını belirten Türkmen, "Düğünde yemek ikram ettiler. Sonradan herkeste mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri oldu. Ben aynı zamanda şikayetçi de oldum" dedi.

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Kastamonu Gıda Zehirlenmesi
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