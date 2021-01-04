Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 28 kişiye kumar operasyonu: 109 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ve Havran ilçelerinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 28 kişiye 109 bin 695 lira para cezası uygulandı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta içi ve hafta sonları belli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Balıkesir'de de ekipler sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini aralıksız sürdürdü.
Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bu adreste bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye toplam 38 bin 440 lira ceza verdi.
[Fotoğraf: AA]
Havran ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde ise bir bağ evinde kumar oynadıkları ve kısıtlamaya riayet etmedikleri belirtilen 20 kişiye toplam 71 bin 255 lira ceza kesildi.
Her iki operasyonda, şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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