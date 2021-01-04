Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta içi ve hafta sonları belli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Balıkesir'de de ekipler sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bu adreste bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye toplam 38 bin 440 lira ceza verdi.

[Fotoğraf: AA]

Havran ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde ise bir bağ evinde kumar oynadıkları ve kısıtlamaya riayet etmedikleri belirtilen 20 kişiye toplam 71 bin 255 lira ceza kesildi.

Her iki operasyonda, şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.