Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 05:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Necip Fazıl Bulvarı ile Kürkçüler Caddesi'nin kesiştiği noktada N.C. yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyonetle, 34 DMJ 1411 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonetin şoförü polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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