Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 02:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce'nin Üvezbeli köyünde ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'nin Üvezbeli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İmamın fark ettiği yangın, köylülerin de yardımıyla söndürüldü.
Üvezbeli köyündeki Kersendüzü Camii imamı, ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini fark etti. Durumu köy muhtarına bildiren imam, yangına müdahale etmeye çalıştı. Köylüler, orman içinde hızla ilerleyen alevleri söndürmeye çalıştı.
Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Düzce ve Cumayeri Belediyeleri İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, alevler köye ulaşmadan söndürüldü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başladı.
Jandarma ekipleri, yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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