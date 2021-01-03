Merkeze bağlı Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harman Yeri, Sarıkonak ve Kınalı köyleri kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün operasyon düzenlendi.

"Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyup Fidan 2021-1" ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-11" adı verilen operasyonlarda tespit edilen 10 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.