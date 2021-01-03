Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaleoba Mahallesi'ndeki bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina uygulanacağı bildirildi.
Etiketler: Karantina
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