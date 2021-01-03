Somali'nin başkenti Mogadişu'dan kalkan Cibuti aktarmalı uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yaralı işçilerden Ömer Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının asfalt serme faaliyeti sırasında gerçekleştiğini söyledi.

"Saldırıda oğlumu kaybettim"

Patlamayla birlikte yere yattıklarını ifade eden Aydoğdu, "Baba-oğul çalışıyorduk biz. Saldırıda oğlumu kaybettim. Çok büyük bir acı. Yapacak bir şey yok Allah'tan geldi. 2 cenazemiz var zaten. Çorum'dan gitmiştik çalışmaya. 6 kişiydik. Orada çalışan başka Türkler de var ama onların yerleri daha güvenli" şeklinde konuştu.

"Kardeşlerimizi kaybettik, çok üzücü"

Saldırıda yaralanan Yavuz Ercan ise saldırının çok üzücü olduğunu ancak hayatta kaldıklarını belirterek, "Terör saldırısını yaşadık bir şekilde. Benim durumum biraz daha iyi ama arkadaşlarımınki daha ağır. Kardeşlerimizi kaybettik, çok üzücü. Keşke olmasaydı ama yapılacak bir şey yok" diye konuştu.

Olayda yaralanan İmdat Uzuncaköşe de olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu, tedavilerini Türkiye'de sürdüreceklerini ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Saldırıda ayağından yaralanan Şakir Çetinkaya da sedyeyle görevliler tarafından alınarak hastaneye götürüldü.

Aydoğdu ve Genç'in cenazeleri, memleketleri Çorum'a gönderildi.