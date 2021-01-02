Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

İlk açıklama Dışişlerinden

Saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 1'i Türk 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 Türk vatandaşının da yaralandığını duyurmuştu.

Yaralıların durumu yakından takip ediliyor

Baknalıktan yapılan açıklamada, terör saldırısında yaralanan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun yakından takip edildiği vurgulanmıştı.

Saldırı şiddetle kınandı

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada ayrıca, "Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.