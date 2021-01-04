COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine için dün yürütülen çalışmalarda 690 iş yeri denetlendi, 12 bin 166 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 1, maske takmayan 50, yasaklı yerlerde sigara içen 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 252, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı. Trafik tedbirleri kapsamında ise 860 araç denetlendi.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı.