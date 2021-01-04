Atatürk Mahallesi'nde İsmail Doğan’a ait müstakil evde, soba bacasından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evde yalnız yaşayan İsmail Doğan, "Uyandığımda bir baktım, ev alev almış. Tuvaletteki musluğa hortum taktım, hortum kısa olduğundan yetiştiremedim. O 3 dakika içinde ev alev aldı. Hemen itfaiyeye haber verdim" dedi.