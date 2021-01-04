26 yaşındaki Gökhan Ağtaş, 5 ay önce ayrıldığı 33 yaşındaki Sevgi Tekin'in Mamak'ın Mutlu Mahallesi'nde yaşadığı binaya gitti. 4 katlı binanın bodrum katında oturan Tekin'in evine girmek için eline bir parke taşı alan Ağtaş, salonun pencere camını kırdı.

O sırada kız kardeşi S.K. ve 17 yaşındaki kızı S.K. ile mutfakta çay içen Sevgi Tekin, panikle ne olduğunu anlamak için salona gittiğinde pencereden içeri giren Ağtaş'ı karşısında gördü.

Katil zanlısı olay yerinden kaçtı

Ağtaş, elindeki tabancayla tehdit ettiği Tekin'in kız kardeşi ile kızının cep telefonlarını ellerinden alarak bir odaya kapattı. Salonda yalnız kaldığı kadına hakaretler savurup darbetmeye başlayan Ağtaş, 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine kapıyı zorlayıp teyzesi ile odadan çıkan S.K, annesini kanlar içinde yerde buldu.

[Fotoğraf: AA]

Saldırgan Ağtaş'ın bir kenara attığı cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.K, annesini daha önce birlikte yaşadığı kişinin vurduğunu söyleyerek acil yardım istedi.

Katil zanlısı Gökhan Ağtaş aranıyor

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralı kadına müdahale ederek ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırdı. Sevgi Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Gökhan Ağtaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.