Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.09.2024 11:12

Balıkçılar hamsi için 6 Eylül'ü bekliyor

Hamsi avcılığına getirilen kota kapsamında avcılık izinleri, gemi sahibi veya yetkilisi tarafından 6 Eylül’e kadar alınabilecek.

Balıkçılar hamsi için 6 Eylül'ü bekliyor

1 Eylül 2024-14 Nisan 2025 döneminde Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde toplam 400 bin ton hamsi avlanmasına izin verildi.

Kota kapsamında hamsi avcılığı, ülke kara sularında bulunan ve aktif avcılık faaliyeti gerçekleştiren "Gırgır Ağlarıyla Hamsi Avcılığı İzin Belgesi", "Ortasu Trolüyle Hamsi Avcılığı İzin Belgesi" ve "Alamana Ağlarıyla Hamsi Avcılığı İzin Belgesi" alan balıkçı gemileri tarafından yapılabilecek.

Balıkçı gemisi sahibi veya yetkilisi tarafından, ruhsat tezkeresinin verildiği veya geminin bulunduğu yerdeki Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden birine müracaat edilerek, 6 Eylül'e tarihine kadar izin belgesinin alınması gerekiyor.

Belirlenen kurallar çerçevesinde 12 metre ve üzeri balıkçı gemilerine, ruhsat tezkerelerinde birincil av aracı olarak yer alan avcılık faaliyetine uygun avcılık izin belgesi düzenlenecek.

İzin belgesi talep edilen balıkçı gemisinin, düzenleme tarihinde Türkiye kara sularında bulunması gerekiyor.

Başka ülkelerin kara suları ile uluslararası sularında faaliyet gösteren gemilere izin belgesi düzenlenmeyecek. Ayrıca, bakanlık izni kapsamında, sözleşme yapılarak yetiştiricilik tesislerinde yardımcı gemi faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerine de izin belgesi verilmeyecek.

Kota, gemi özelliklerine göre belirlenecek

Hamsi avcılığı izin belgesi alan balıkçı gemilerine kota tahsisi, tam boy uzunlukları ve boy gruplarına göre belirlenen katsayılar dikkate alınarak dağıtılacak.

Gemi başına düşen kota, toplam başvuru yapan tekne sayısı ve uzunluklarına göre belirlenecek. Bir metre gemi boyuna düşen kota miktarı belirlendikten sonra başvuru yapan gemilerin kotaları belli olacak.

Öte yandan, bakanlıktan izin alarak başka ülkelere giden gemiler, av sezonu içinde ülke kara sularına dönmüş olsalar dahi yeni kota tahsisi yapılmayacak.

Hamsi avcılığı faaliyetinde bulunacak gemilerin avladıkları hamsiler, karaya çıkış öncesinde e-Seyir Defteri'ne bildirilecek.

ETİKETLER
Balıkçılık Gemi Hamsi
Sıradaki Haber
Mersin'de 50 milyon liralık 14 çalıntı araç ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Sivas Kongresi" mesajı
12:31
THY 18 Aralık'ta Şili uçuşlarına başlıyor
12:27
Brezilya Devlet Başkanı Lula: Dünya, Elon Musk'a tahammül etmek zorunda değil
12:25
Filistin'in AB nezdindeki temsilcisi Atieh: AB İsrail'e yaptırım uygulamalı
12:18
Soykırımcı İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
12:16
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
İsrail saldırısında evi yıkılan Gazzeli öğretmen, kurduğu çadır okulda öğrencilere ders veriyor
İsrail saldırısında evi yıkılan Gazzeli öğretmen, kurduğu çadır okulda öğrencilere ders veriyor
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaat yıkılıyor
Vaniköy'deki kaçak inşaat yıkılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ