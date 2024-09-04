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Türkiye
AA 04.09.2024 10:24

Kızılırmak'a girerek çevre kirliliği oluşturmuştu: Otobüs firmasına 464 bin TL ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerinden Kızılırmak Deltası'nı besleyen nehre girerek çevre kirliliğine sebebiyet veren otobüsün firmasına 464 bin 585 lira ceza kesildi.

Kızılırmak'a girerek çevre kirliliği oluşturmuştu: Otobüs firmasına 464 bin TL ceza
[Fotograf: AA]

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve yalnızca gezi amaçlı turlar düzenlenen Kızılırmak Deltası'na yakın bir noktada şehirler arası yolcu otobüsü ile nehre girenleri yansıtan video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü'nce, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bafra Çetinkaya Köprüsü'ne 2 kilometre mesafede nehre otobüs ile giren, suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verenler, emniyet ve jandarma ekiplerince belirlendi. Bölgede yapılan incelemede aracın çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi.

Çevre Kanunu kapsamında, nehre girerek çevreye zarar veren otobüsün firmasına 464 bin 585 lira idari ceza uygulandı.

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