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Türkiye
AA 04.09.2024 11:03

Mersin'de 50 milyon liralık 14 çalıntı araç ele geçirildi

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda çalıntı 11 pikap ve cip ile transit rejimine aykırı şekilde sahaya bırakılan 3 araç ele geçirildi.

Mersin'de 50 milyon liralık 14 çalıntı araç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yurt dışında çalınan araçların Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Deniz Limanı Şubesi, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü iş birliğinde çalışma başlatıldı.

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bazı konteynerlerdeki ikinci el 11 pikap ve cipin, Interpol veri tabanında yapılan sorguda çalıntı olduğu belirlendi.

Mersin'de 50 milyon liralık 14 çalıntı araç ele geçirildi

Piyasa değeri 50 milyon lira

Araçların çalıntı olması nedeniyle ilgili firmalarca sorgu yaptırılmadan bekletildiği ve tekrar deniz yoluna çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Ekipler, 3 aracın da transit rejimine aykırı şekilde liman sahasına bırakıldığını ortaya çıkardı.

Olaya ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen lüks araçların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu bildirildi.

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