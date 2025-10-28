Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
Türkiye
AA 28.10.2025 17:25

Bakan Yumaklı: Deprem sonrası barajlarda olumsuzluk tespit edilmedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen depremin ardından bölgedeki baraj ve göletlerde yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını duyurdu.

Bakan Yumaklı: Deprem sonrası barajlarda olumsuzluk tespit edilmedi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin depremin hemen ardından sahada çalışmalara başladığını belirtti. Deprem bölgesinde bulunan 28 baraj ve 38 göletin tamamında gerekli teknik incelemelerin titizlikle yapıldığını vurgulayan Yumaklı, "Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor," ifadelerini kullandı.

Açıklamasını, "Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun," dilekleriyle sonlandıran Bakan Yumaklı, vatandaşlara endişe edilecek bir durum olmadığı mesajını verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Deprem
