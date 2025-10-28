Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
AA 28.10.2025 14:16

Balıkesir'deki deprem sonrası 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandı

Bakan Göktaş, dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandığını bildirerek, "52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Balıkesir'deki deprem sonrası 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandı
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle saha çalışmalarına başladığını, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Balıkesir depremi sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. SYDV, VEFA, ADEM personelimiz de sahada faaliyetlerini sürdürmekte ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlamaktadır. Depremden etkilenen diğer illerimizde de il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca 52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun."

