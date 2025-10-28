Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.10.2025 13:28

Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, "suça sürüklenen çocuklar" sıfatıyla yargılanan A.Ö. ve M.A.D. hakkında verilen beraat ve tahliye kararının kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulundu.

Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada, eylemi gerçekleştiren B.B. ve U.B'nin asli fail olarak yakalandıkları ve tutuklandıkları belirtildi.

Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı
Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı

Suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan M.A.D. ile A.Ö'nün de yakalanarak tutuklandıkları aktarılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 21 Ekim'de B.B. ve U.B'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildiği ancak A.Ö. ve M.A.D'nin "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraat ve tahliye edildikleri anımsatıldı.

Açıklamada, mahkemenin gerekçeli kararının 28 Ekim'de başsavcılığa tebliğ edilmesi üzerine aynı gün ivedi olarak A.Ö. ve M.A.D'nin beraat ve tahliye kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu bildirildi.

Sıradaki Haber
Türk limanları rekor kırdı: 9 ayda 47 bini aşkın gemi yanaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
Türkiye ile Ürdün arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı
14:39
Kapıkule ve İpsala'da 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi
14:38
Türkiye'nin 14. hava kampüsü Sivas'ta açılıyor
14:45
Güven duygusu çocuklarda nasıl inşa edilir?
14:23
Soykırımcı İsrail'in, Gazze'de esir cenazelerinin yer tespit çalışmalarını engelleyeceği iddia edildi
14:21
Balıkesir'deki deprem sonrası 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandı
Kırklareli’nde 102. yıl heyecanı: Çocuklar gazeteci oldu
Kırklareli’nde 102. yıl heyecanı: Çocuklar gazeteci oldu
FOTO FOKUS
Bergama sele teslim oldu: Sokaklar göle döndü, evler sular altında
Bergama sele teslim oldu: Sokaklar göle döndü, evler sular altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ