Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.10.2025 13:43

Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada cinayeti işleyen iki sanık için tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verildi.

Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı

Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişinin yargılandığı ana dosya, olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen tutuklu diğer 2 çocuğun dosyasıyla birleştirildi. Bugün 4 sanık ikinci kez birlikte hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve avukatları da katıldı.

Mahkeme heyeti, cinayeti işleyen iki sanık için kasten öldürme suçundan tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verdi. Diğer iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.

Başsavcılıktan beraat ve tahliye kararına itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Mahkemece yapılan 21 Ekim 2025 tarihli duruşmada Suça Sürüklenen Çocuklar (B.B. ve U. B.)’nın çocuğu kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 37/1 maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-e, 31/3,63 maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına, diğer Suça Sürüklenen Çocuklar (A. Ö. ve M. A. D)’in ise ayrı ayrı beraat ve tahliyelerine karar verilmiştir. Mütalaaya aykırı çıkan hususlara ilişkin ayrıca kanun yollarına başvurulacaktır.

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında CHP genel başkan yardımcıları hakkında yetkisizlik kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
14:29
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 229'a çıktı
13:48
Yerli üretim "alev dedektörü" orman yangınlarının tespiti için kullanılabilecek
13:39
Türk bilim insanı sivrisinekle mücadele için cihaz geliştirdi
13:36
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında CHP genel başkan yardımcıları hakkında yetkisizlik kararı
13:31
Katil İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da 20 bini aşkın öğrenci ile 1037 öğretmeni öldürdü
Borçka'daki Karagöl, güz renklerine büründü
Borçka'daki Karagöl, güz renklerine büründü
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ