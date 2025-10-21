Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı

Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişinin yargılandığı ana dosya, olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen tutuklu diğer 2 çocuğun dosyasıyla birleştirildi. Bugün 4 sanık ikinci kez birlikte hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve avukatları da katıldı.

Mahkeme heyeti, cinayeti işleyen iki sanık için kasten öldürme suçundan tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verdi. Diğer iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.

Başsavcılıktan beraat ve tahliye kararına itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Mahkemece yapılan 21 Ekim 2025 tarihli duruşmada Suça Sürüklenen Çocuklar (B.B. ve U. B.)’nın çocuğu kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 37/1 maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-e, 31/3,63 maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına, diğer Suça Sürüklenen Çocuklar (A. Ö. ve M. A. D)’in ise ayrı ayrı beraat ve tahliyelerine karar verilmiştir. Mütalaaya aykırı çıkan hususlara ilişkin ayrıca kanun yollarına başvurulacaktır.