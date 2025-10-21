Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.10.2025 12:32

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manuel Castro Almeida'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Portekiz Ekonomi ve Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manuel Castro Almeida'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Almeida ile görüşmemizde, Türkiye ve Portekiz arasında 100. yılına yaklaşan diplomatik ilişkilerimizi, ekonomik ve ticari işbirliğimizin derinleştirilmesini, altyapı, ulaştırma ve liman işletmeciliği alanlarında ortak projeleri, savunma sanayi ve denizcilik alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesini, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konuları ile Gazze'de kalıcı barış ve iki devletli çözüm sürecine desteğimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Portekiz ile ikili ilişkilerimizin her alanda daha da güçlenmesi, Avrupa'nın iki ucundaki müttefik ülkeler olarak ortak geleceğimiz açısından büyük önem arz ediyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Portekizli Bakan Almeida'ya ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür etti.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Portekiz
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Mahir Başarır'a tazminat davası açtı
13:09
3 yıllık lisans düzenlemesine öğrenci ve velilerden destek
13:07
Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün Avcılar Belediyesinden usulsüz ihale aldığı iddiası
13:05
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 186 tutuklama
12:43
Polonya’da sabotaj hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı
12:28
Polonya, Rusya Devlet Başkanı Putin'i hava sahasından geçmemesi konusunda uyardı
Bilecikli kadın girişimcinin bahçesindeki nanelerden yaptığı pekmez nefesleri açıyor
Bilecikli kadın girişimcinin bahçesindeki nanelerden yaptığı pekmez nefesleri açıyor
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ