Gündem
TRT Haber 21.10.2025 10:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil Vatan Seferberliği" çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yeşil Vatan Seferberliği başlattıklarını duyurarak tüm vatandaşları fidan sahiplenmeye ve fidan dikim etkinliklerine katılmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil Vatan Seferberliği" çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yeşil Vatan Seferberliği başlattıklarını duyurarak tüm vatandaşları fidan sahiplenmeye ve fidan dikim etkinliklerine katılmaya davet etti.

"Bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Ancak bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz. 11 Kasım’ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır. Fidan sahiplenerek 11 Kasım’da toprakla buluşturacak kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları "gelecegenefes.gov.tr" adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım’da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet etti.

Ağaçlandırma Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
