Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 21.10.2025 09:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan 3 günlük Körfez turu kapsamında Kuveyt'teki temaslarını tamamlayarak Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
[Fotograf: DHA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Erdoğan, mevkidaşlarının davetleri üzerine Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turuna çıktı.

Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ilk durağında, Kuveyt'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

"İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesi önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri el Sabah ile bir görüşmesinde Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını kaydetti. Kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut iş birliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiğimizi, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğimizi belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

"TRK" uçağıyla Uluslararası Hamad Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Törende Erdoğan'ı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Doha ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani'yle ikili ve heyetler arası görüşmesi, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak etmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.

ETİKETLER
Katar Recep Tayyip Erdoğan Umman
Sıradaki Haber
Ali Mahir Başarır hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:54
Bursa’da su kesintileri 28 Ekim’e kadar uzatıldı
19:53
Filistin, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları kınadı
19:40
TSK’nın Lübnan görev süresi 2 yıl uzatıldı
19:17
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 2 belediyenin ihale dosyaları istendi
19:01
AP'de "Gazze" mesajı: Bu soykırımdaki suç ortaklığına son verme zamanı geldi
18:44
Duran'dan Özel'in açıklamalarına tepki: Saygısızlık, hadsizlik
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik yıla "İlk Ders Gazze" ile başladı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik yıla "İlk Ders Gazze" ile başladı
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ