Gündem
TRT Haber 21.10.2025 01:00

Ali Mahir Başarır hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ali Mahir Başarır hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."

