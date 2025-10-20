Bakan Fidan, "Karadeniz Bölgesinde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık konulu toplantıya katıldı

Bakanımız @HakanFidan , Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Lüksemburg’da düzenlenen “Karadeniz Bölgesinde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık Konulu Bakanlar Toplantısı”na katıldı. pic.twitter.com/EsxpNY2Yau

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Lüksemburg’da düzenlenen "Karadeniz Bölgesinde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık Konulu Bakanlar Toplantısı"na katıldığı belirtildi.

