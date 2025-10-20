Açık 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.10.2025 23:15

Bakan Fidan, "Karadeniz Bölgesinde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg’da düzenlenen "Karadeniz Bölgesinde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık Konulu Bakanlar Toplantısı"na iştirak etti.

Bakan Fidan, "Karadeniz Bölgesinde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Lüksemburg’da düzenlenen "Karadeniz Bölgesinde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık Konulu Bakanlar Toplantısı"na katıldığı belirtildi.

 

ETİKETLER
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Karadeniz Bölgesi
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:35
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
23:31
Bursa'da aynı apartmanda 4 kez yangın çıkaran kişi tutuklandı
23:28
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde ihalelerdeki usulsüzlükler anlatıldı
22:57
Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi ihalesine sahte imzayla teklif sunduğu iddiası
22:55
Rekabet Kurulu, şişe ve cam firmalarına yönelik soruşturmayı tamamladı
22:07
Can Holding'e soruşturmasında "yasa dışı gelirlerin mali sisteme entegre edildiği" tespiti
Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle gastronomi şenliği
Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle gastronomi şenliği
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ