Gündem
AA 20.10.2025 19:04

Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile Lüksemburg’da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.

Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile Lüksemburg’da bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Lüksemburg’da, AB Dış İlişkiler Konseyi marjında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında Yunan mevkidaşı ile bir araya geldiği belirtildi.

Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Türkiye- Yunanistan İlişkileri
