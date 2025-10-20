Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 20.10.2025 16:57

Burhanettin Duran: CHP öfke nöbetini alışkanlık haline getirdi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Son dönemde CHP’li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP’nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir." dedi.

Burhanettin Duran: CHP öfke nöbetini alışkanlık haline getirdi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP’li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Duran, Nsosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştirinin olduğunu ancak hakaret olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştiri vardır, hakaret yoktur. Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir.

"CHP'li bazı siyasetçilerin açıklamaları demokratik siyaset zeminini tahrip ediyor"

Son dönemde CHP’li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP’nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir."

Burhanettin Duran CHP
