Gündem
TRT Haber 20.10.2025 14:15

Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yöneticileri muhalefet yapma adına 'husumet şebekesi' gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabı üzerinden, bazı CHP yöneticilerinin söylemlerine sert tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. CHP yöneticileri muhalefet yapma adına “husumet şebekesi” gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz.

"Ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz"

CHP yönetimi artık kendilerini “siyasi parti” yöneticisi olmaktan çıkarmış, “husumet üretim merkezi” haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz. "

CHP Ömer Çelik
Ateşkesin ardından Gazze çarşılarında yeniden canlılık
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
