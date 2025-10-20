Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.10.2025 12:13

Divan Otelleri Genel Müdürü İBB soruşturması kapsamında ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Divan Otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, "şüpheli" olarak ifade verdi.

Divan Otelleri Genel Müdürü İBB soruşturması kapsamında ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Divan Otel'in Genel Müdürü Murat Tomruk, "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldı. Savcılık, Tomruk'un ifade işlemleri için emniyete yazı yazdı.

Tomruk, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

ETİKETLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Hedeflerimize ulaşmaktan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
AB, Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecek
13:47
Erken teşhisle hayat kurtuluyor: İstanbul'da KETEM sayısı 24'e yükselecek
13:17
Fransa'da tarihi eserlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi bugün kapalı olacak
13:23
Bakan Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
13:13
İspanya, AB'nin 2026'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini istedi
13:08
Mantar ararken literatüre yeni bir bitki kazandırdı: Karaman yılan pancarı
ABD’de turna yemişi hasadı başladı
ABD’de turna yemişi hasadı başladı
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ