Gündem
TRT Haber 20.10.2025 10:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-22-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Burhanettin Duran Katar Umman
OKUMA LİSTESİ