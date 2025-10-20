Uluslararası Sıfır Atık Forumu etkinliklerle son buldu

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Vakıf tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, 17-19 Ekim tarihlerinde İstanbul Hilton Bomonti Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen forum, dünya genelinde sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve iklim dostu politikalar alanında önemli buluşma noktası oldu.

Forumda 60'tan fazla konuşmacı, 100'ün üzerinde ülke temsilcisi, 118 kurum ve kuruluş ile BM yetkilileri yer aldı. Kamu kurumları, özel sektör, akademi, yerel yönetimler ve sivil toplum temsilcileri, sıfır atık alanında küresel ölçekte uygulanabilir politika ve stratejileri değerlendirdi.

Forumun kapanış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı Nga Kor Ming, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Jean Todt ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş katıldı.

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Forumla eş zamanlı gerçekleştirilen BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısı'na Emine Erdoğan başkanlık etti. Toplantıda, sıfır atık hedeflerinin sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla daha etkin uyumlaştırılması ve BM bünyesinde sürekli çalışan sıfır atık mekanizmasının oluşturulması önerileri öne çıktı.

Üç gün süren forum boyunca, atık yönetimi, gıda kaybı, sürdürülebilir üretim-tüketim, yeşil finansman, akıllı şehirler, eğitimde sıfır atık ve uluslararası iş birliği başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla hayata geçirilen etkinlik, sürdürülebilir bir geleceğe yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi ve sıfır atık yaklaşımını somut eylemlere dönüştürmeyi hedefledi.

Forumun ev sahibi Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık ilkelerini toplumsal, akademik ve ekonomik düzeyde yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerle çevre bilincinin artırılması, kaynakların verimli kullanımı, karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün gelişmesine öncülük ediyor.

"Hep birlikte daha temiz, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya kurabiliriz"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanında attığı adımlarla dünyaya örnek olduğunu belirtti.

İstanbul'un önümüzdeki dönemde BM'nin bölgesel merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulan Ağırbaş, şunları kaydetti:

"İstanbul, sıfır atık vizyonunun kalbidir. Bu forum, sadece fikirlerin değil, eylemlerin de başladığı noktadır. Hep birlikte daha temiz, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya kurabiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İstanbul'u BM'nin bölgesel merkezi haline getirme vizyonuna tam destek veriyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak, kurucumuz ve onursal başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının küresel merkezi yapmakta kararlıyız."

Ağırbaş, Türkiye'nin çevre politikalarının küresel ölçekte yankı uyandırdığını söyledi.

Küresel Sıfır Atık Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Küresel Sıfır Atık Ödülleri, sıfır atık hareketine öncülük eden, yenilikçi uygulamalarıyla fark yaratan kurum ve bireyleri onurlandırdı.

Sıfır Atık hareketine katkı sunan, sürdürülebilirlik alanında liderlik ve yenilik örneği gösteren isimlerin ödüllendirildiği törende, "Sıfır Atık Endüstriyel Çözümler Ödülü" Rembre (Şili) Kurucu Ortağı ve CEO'su Pedro Bulnes'e, "Sıfır Atık Küresel İşletme Ödülü" Too Good To Go CEO'su Mette Lykke'ye, "Sıfır Atık İnovasyon Ödülü" YENXA Kurucu Ortağı Sergio Villava Gómez'e, "Sıfır Atık Şehri Ödülü" Almanya Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer'e, "Sıfır Atık Yaşamına Katkı Ödülü" ise Birleşmiş Milletler Habitat Meclisi Başkanı ve Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı Nga Kor Ming'e takdim edildi.

Forum kapsamında Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen video mapping gösterisi büyük ilgi gördü. İstanbul'un simge yapılarından biri olan kule, çevre temalı görsellerle aydınlatılarak "doğanın sesini" İstanbul semalarına yansıttı. Bu özel etkinlik, Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi'ndeki öncü rolünü simgeleyen güçlü bir farkındalık mesajı sundu.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'ndan çıkan sonuçlar, sadece yerel taahhütleri güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda BM Genel Sekreteri'nin 2026 yılında sunacağı "Sıfır Atık Raporu"na da doğrudan temel teşkil edecek.

Forum, sadece çevre politikalarının değil, insanlığın ortak geleceğine dair bir vizyonun da simgesi oldu. İstanbul'dan yükselen bu çağrı, tüm dünyayı kaynakları koruma, israfı önleme ve doğayla uyum içinde yaşama konusunda ortak bir bilinç etrafında buluşturdu.

Sıfır Atık Hareketi

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı.

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

30 Mart 2023'te BM Genel Kurul Salonu'nda yapılan ilk 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde ana konuşmacı Emine Erdoğan oldu.

Bu etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun kurulacağını duyurdu ve Emine Erdoğan'a başkanlık teklif etti. Emine Erdoğan, bu teklifi kabul ederek 12 Nisan 2023'te resmen kurulan kurulun başkanlığını üstlendi.

BM 78. Genel Kurulu kapsamında Emine Erdoğan'ın öncülüğünde New York'taki Türkevi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na ilk imzayı attı.