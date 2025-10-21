Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 21.10.2025 14:46

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
[Fotograf: AA]

Bayan Sarayı’nda ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

Deniz Taşımacılığı Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı arasında Gemi Adamları Sertifikalarının karşılıklı Tanınmasına ilişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Devleti Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ekselansları Şeyh Fahad Yusuf Saud El-Sabah tarafından imzalandı.

Enerji alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kuveyt Devleti Hükümeti adına Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı ve aynı zamanda Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen El-Muhaizem tarafından imzalandı.

Doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Kuveyt Devleti Hükümeti adına Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü Şeyh Dr. Meşal Cabir El-Ahmed El-Sabah tarafından imzalandı. 

